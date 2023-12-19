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На группе железорудных месторождений "Дашкесан" продолжаются геологические исследования

На группе железорудных месторождений "Дашкесан" продолжаются геологические исследования Дочерняя компания ЗАО «AzerGold» – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (DDF) успешно продолжает геологические исследования в рамках проекта по эксплуатации крупнейшего в нашей стране комплекса месторождений черных металлов – группы железорудных месторождений «Дашк
Промышленность
19 декабря 2023 г. 14:33
На группе железорудных месторождений Дашкесан продолжаются геологические исследования

Дочерняя компания ЗАО «AzerGold» – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (DDF) успешно продолжает геологические исследования в рамках проекта по эксплуатации крупнейшего в нашей стране комплекса месторождений черных металлов – группы железорудных месторождений «Дашкесан». За прошедший период в результате геологоразведочных работ на месторождениях «Юго-восток» и «Северо-Запад», входящих в группу месторождений, был достигнут прирост содержащихся в недрах земли ресурсов на 69,7 млн. тонн. Таким образом, общая масса рудных ресурсов, содержащихся в недрах земли, по группе железорудных месторождений «Дашкесан» была доведена до 309.16 млн. тонн.

Кроме того, британская компания «Micon International» разработала 21-летний план эксплуатации открытым карьерным методом на месторождениях «Юго-Восток» и «Северо-Запад» на следующем этапе. В рамках геологических исследований следующей целью было определено увеличение срока эксплуатации до 25–30 лет. Так, на флангах месторождений «Юго-Восток» и «Северо-Запад» ведутся обширные геологоразведочные работы, а на еще трех месторождениях – «Юго-Запад», «Демиров» и «Дердере» – предварительные разведочные работы.

Отметим, что руды черных металлов, добыча которых планируется на месторождениях в рамках проекта «Daşkəsən dəmir filizi», будут использоваться в качестве сырья для трехэтапной производственной цепочки, которую предполагается создать в ближайшие годы. Так, в Дашкесанском районе планируется построить обогатительный завод для производства железного концентрата, а в Гейгельском районе – завода по производству пеллет, являющихся промежуточной продукцией, и завода по производству конечного продукта HBI (горячебрикетированное железо/hot briquetted iron). Таким образом, будут достигнуты замена перерабатываемого в стране металлолома высококачественным сырьем, снижение зависимости металлургической промышленности от импорта, а также удовлетворение растущего спроса на изготовление стальных изделий экспортного назначения.

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Версия на азербайджанском языке “Daşkəsən” dəmir filizi yataqları qrupunda geoloji tədqiqatlar davam etdirilir

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