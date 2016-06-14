​Министр: В Сумгайытский химико-промышленный парк будет вложено 1,1 млрд. манатов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в Сумгайытский химико-промышленный парк составит 1,1 млрд. манатов. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Поощрение инвестиций в Азербайджане: новые подходы и приоритеты".

“Сегодня также будет подписан документ о принятии восьмого резидента в Сумгайытский химико-промышленный парк. Начнутся работы по приему в парк девятого резидента. В целом, 8 резидентов вложат в парк инвестиции на сумму 1,1 млрд. манатов", - отметил министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что в результате проведенных реформ количество лицензий снизилось с 59 до 37, процесс их выдачи упростился. В то же время количество выдаваемых предпринимателям разрешений снизилось с 330 до 87.