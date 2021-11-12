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Микаил Джаббаров: Экспорт из промышленных зон вырос вдвое

Микаил Джаббаров: Экспорт из промышленных зон вырос вдвое На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на сумму более 5 млрд манатов.
Промышленность
12 ноября 2021 г. 12:52
Микаил Джаббаров: Экспорт из промышленных зон вырос вдвое

На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на сумму более 5 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, часть этой продукции на сумму 1,4 млрд манатов ( 28%) была экспортирована.

"За 9 месяцев текущего года стоимость продукции, произведенной в промышленных зонах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 55,4% и составила более 1,5 млрд манатов, а экспорт увеличился вдвое - до 545 млн манатов. За этот период удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 14,3%, а в экспорте - 25,9%", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sənaye zonalarından ixrac 2 dəfə artıb"

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