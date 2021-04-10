Logitech прекратила выпуск пультов для техники

Производитель компьютерной периферииLogitech сообщил о прекращении производства универсальных пультов дистанционного управления (ДУ) Harmony.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", пульты Harmony будут продаваться до тех пор, пока не исчерпаются запасы у ритейлеров. Компания не объяснила свое решение.
Logitech отметила на своем
Первый пульт линейки Harmony был выпущен в 2001 году компанией Easy Zapper, в 2004-м Logitech купила производителя Harmony. Пользователи пультов могли программировать их на управление телевизорами, плеерами, кондиционерами и другой бытовой техникой. Последние модели Harmony поддерживали работу с устройствами «умного» дома.