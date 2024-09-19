СМИ: Volkswagen может сократить до 30 тыс. рабочих мест в ФРГ

Германский автопроизводитель Volkswagen (VW) планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест в ФРГ в среднесрочной перспективе.

Германский автопроизводитель Volkswagen (VW) планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест в ФРГ в среднесрочной перспективе.

Как передает Report, об этом пишет Manager Magazin.

По версии издания, под угрозой находится почти каждое четвертое рабочее место автогиганта в Германии.

Отмечается, что сторонники линии жесткой экономии в концерне ожидают, что число сотрудников в ФРГ, составляющее в настоящее время около 130 тыс., в среднесрочной перспективе, вероятно, сократится на 30 тыс.

Ранее финансовый директор Арно Антлиц сообщил, что под угрозой могут оказаться два завода. Он подчеркивал в своем выступлении перед сотрудниками, что не хватает продаж порядка 500 тыс. автомобилей, то есть продаж продукции примерно двух заводов.

Кроме того, Volkswagen, вероятно, намерен также сократить инвестиции, указано в публикации. В ближайшем среднесрочном планировании инвестиции будут сокращены примерно на 20 млрд евро, что также затронет основной бренд VW.

Согласно информации, Антлиц хочет сократить средства до 160 млрд евро для инвестиционного планирования на ближайшие пять лет. Особенно серьезная ситуация может сложиться в области исследований и разработок. По прогнозам ряда экспертов, примерно из 13 тыс. сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками в Германии, от 4 тыс. до 6 тыс., по всей видимости, придется уволиться.

Напомним, что 2 сентября агентство DPA указало, что Volkswagen допускает закрытие заводов и увольнения сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии.