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В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian

В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасате
Промышленность
19 сентября 2024 г. 10:25
В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian

24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

Об этом сообщили Report в компании-организаторе выставок.

В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.

14 стран будут представлены национальными павильонами - это Азербайджан, Беларусь, Чехия, Китай, Италия, Израиль, Венгрия, Пакистан, Катар, Россия, Сербия, Словакия, Турция и Украина.

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Версия на английском языке Baku to host ADEX and Securex Caspian exhibitions in September
Версия на азербайджанском языке Bu ay Bakıda ADEX və "Securex Caspian" sərgiləri keçiriləcək

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