В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian

24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.
Об этом сообщили Report в компании-организаторе выставок.
В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.
14 стран будут представлены национальными павильонами - это Азербайджан, Беларусь, Чехия, Китай, Италия, Израиль, Венгрия, Пакистан, Катар, Россия, Сербия, Словакия, Турция и Украина.