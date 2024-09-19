В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian

В Баку в сентябре пройдут выставки ADEX и Securex Caspian

24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасате

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24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian. Об этом сообщили Report в компании-организаторе выставок. В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран. 14 стран будут представлены национальными павильонами - это Азербайджан, Беларусь, Чехия, Китай, Италия, Израиль, Венгрия, Пакистан, Катар, Россия, Сербия, Словакия, Турция и Украина. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Baku to host ADEX and Securex Caspian exhibitions in September