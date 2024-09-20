Директор: Mister Decor является первым предприятием по производству обоев в Азербайджане

Начавший работу в Агдаме завод по производству обоев ООО Mister Decor является первым предприятием по производству обоев в Азербайджане.

Начавший работу в Агдаме завод по производству обоев ООО Mister Decor является первым предприятием по производству обоев в Азербайджане.

Об этом корреспонденту Report заявил директор функционирующего на территории Агдамского промышленного парка завода Али Алиев.

Он сказал, что годовая мощность составит 2,1 млн штук рулонов обоев, а сырье для производства закупается из Китая, Италии и Германии.

"На заводе сейчас работают 18 человек, в целом же планируется трудоустроить 70 человек в основном из числа местных жителей", - сказал А.Алиев.

По его словам, продукция предприятия с объемом инвестиций 8 млн манатов, на котором используются немецкие технологии, наряду с реализацией на внутреннем рынке, также будет экспортироваться в зарубежные страны.

"Наша продукция уже начала использоваться на освобожденных территориях. Среди наших первых клиентов - местные заказчики. Наша продукция использовалась в домах, построенных на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в домах, построенных в селе Хыдырлы и других селах Агдама. Сейчас Узбекистан активно интересуется нашей продукцией", - сказал А.Алиев.

Отметим, что 19 сентября с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия новых предприятий, введенных в эксплуатацию в Агдамском промышленном парке.