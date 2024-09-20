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Директор завода: В Агдаме будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Директор завода: В Агдаме будут производиться зарядные устройства для электромобилей На заводе, введенном в эксплуатацию в Агдамском промышленном парке, будут производиться зарядные устройства для электромобилей.
Промышленность
20 сентября 2024 г. 11:49
Директор завода: В Агдаме будут производиться зарядные устройства для электромобилей

На заводе, введенном в эксплуатацию в Агдамском промышленном парке, будут производиться зарядные устройства для электромобилей.

Об этом корреспонденту Report заявил директор функционирующего на территории Агдамского промышленного парка завода Eel Electric Вюсал Мирзоев.

Он отметил, что предприятие будет производить 600 единиц устройств среднего напряжения, 600 единиц устройств низкого напряжения, 150 единиц моноблочных бетонных подстанций и 140 единиц зарядного оборудования для электромобилей. 60 процентов производимой продукции планируется реализовывать на местных рынках, 40 процентов – поставлять на внешний рынок.

Мирзоев сказал, что на заводе сейчас трудятся 35 человек, а в целом будут трудоустроены 70 человек.

Напомним, что 19 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций Общества с ограниченной ответственностью Eel Electric.

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Версия на азербайджанском языке Zavod direktoru: Ağdamda elektromobillər üçün enerji doldurma cihazları istehsal olunacaq

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