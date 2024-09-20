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Осман Яйлалы: Агдамский завод будет производить 510 тыс. пар обуви в год

Осман Яйлалы: Агдамский завод будет производить 510 тыс. пар обуви в год Продукция завода по производству обуви различного назначения, введенного в эксплуатацию в Агдамском промышленном парке, будет реализовываться на местных рынках.
Промышленность
20 сентября 2024 г. 12:38
Осман Яйлалы: Агдамский завод будет производить 510 тыс. пар обуви в год

Продукция завода по производству обуви различного назначения, введенного в эксплуатацию в Агдамском промышленном парке, будет реализовываться на местных рынках.

Об этом находящемуся в Агдаме корреспонденту Report сказал директор завода по производству обуви различного назначения Общества с ограниченной ответственностью (ООО) BAFCO Invest Осман Яйлалы.

По его словам, с 2023 года BAFCO İnvest создал свою производственную площадку в Агдамском промышленном парке:

"На территории промышленного парка площадью 2,5 гектара налажено производство ботинок различного назначения, защитной обуви с металлическим носком и подошвой, предназначенной для использования в строительстве".

Яйлалы отметил, что сапоги и обувь, производимые на заводе, отличаются устойчивостью к природным воздействиям и химическим веществам: "Завод оснащен самым современным оборудованием немецкого производства. Предприятие способно производить 510 тыс. пар обуви в год. Продукция BAFCO Invest будет реализовываться на местных рынках под брендом Made in Azerbaijan".

Отметим, что 19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству обуви различного назначения Общества с ограниченной ответственностью (ООО) BAFCO Invest.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOsman Yaylalı: Ağdam ayaqqabı zavodu ildə 510 min cüt ayaqqabı istehsal etmək gücündədir

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