В Индии полиция задержала около сотни бастующих работников завода Samsung

В Индии задержаны около 100 работников предприятия Samsung, а также представителей профсоюзов, которые провели акцию протеста против низкой заработной платы. Протестующие также требовали сокращения рабочего дня.

В Индии задержаны около 100 работников предприятия Samsung, а также представителей профсоюзов, которые провели акцию протеста против низкой заработной платы. Протестующие также требовали сокращения рабочего дня.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что они находятся под "превентивным арестом".

Отметим, что протест на заводе, который расположен в городе Сриперумбудур близ Ченнаи (южный индийский штат Тамилнад), начался на прошлой недели. Рабочие и представители профсоюзов установили палатки у здания завода.

Ранее сообщалось о том, что половина сотрудников - около 900 человек вышли на забастовку. Число работников завода составляет 1,8 тыс. сотрудников.