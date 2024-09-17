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Volkswagen намерен сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов

Volkswagen намерен сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов Немецкий автоконцерн Volkswagen может сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов.
Промышленность
17 сентября 2024 г. 05:43
Volkswagen намерен сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов

Немецкий автоконцерн Volkswagen может сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков финансовой компании Jefferies.

Это может обойтись Volkswagen примерно в $4,4 млрд. Отмечается, что для принятия решения о закрытии заводов не требуется одобрение наблюдательного совета автоконцерна. Профсоюзы же "могут протестовать в связи с вопросами, касающимися заработной платы, но не из-за закрытия заводов и увольнений".

В последнее время Volkswagen сталкивается с высокими издержками и жесткой конкуренцией с американской компанией Tesla и некоторых китайских производителей автомобилей, включая компанию BYD, добавляет издание.

Ранее Bloomberg сообщало, что европейские автопроизводители, в том числе Volkswagen и Volvo, рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке “Volkswagen” fabriklərini bağlayır, 15 min işçi ixtisara düşəcək

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