Volkswagen намерен сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов

Немецкий автоконцерн Volkswagen может сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов.

Немецкий автоконцерн Volkswagen может сократить более 15 тыс. сотрудников из-за закрытия своих заводов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков финансовой компании Jefferies.

Это может обойтись Volkswagen примерно в $4,4 млрд. Отмечается, что для принятия решения о закрытии заводов не требуется одобрение наблюдательного совета автоконцерна. Профсоюзы же "могут протестовать в связи с вопросами, касающимися заработной платы, но не из-за закрытия заводов и увольнений".

В последнее время Volkswagen сталкивается с высокими издержками и жесткой конкуренцией с американской компанией Tesla и некоторых китайских производителей автомобилей, включая компанию BYD, добавляет издание.

Ранее Bloomberg сообщало, что европейские автопроизводители, в том числе Volkswagen и Volvo, рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей.