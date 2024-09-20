Представитель агентства: В Агдамский промпарк инвестировано более 35 млн манатов

В Агдамский промышленный парк инвестировано более 35 млн манатов, создано более 400 постоянных рабочих мест

В Агдамский промышленный парк инвестировано более 35 млн манатов, создано более 400 постоянных рабочих мест

Об этом сообщил корреспонденту Report пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Кязымов.

По его словам, запуск в промпарке новых предприятий, в открытии которых принял участие президент Ильхам Алиев, даст толчок развитию ненефтяного сектора в стране и расширит географию экспорта:

"На днях мы стали свидетелями одного из самых знаковых событий в истории страны. В присутствии главы государства в Агдамском промышленном парке состоялась церемония открытия шести промышленных предприятий. С их открытием количество предприятий, работающих в промышленных зонах страны, увеличилось до 79. Запуск новых предприятий даст толчок развитию ненефтяного сектора в стране, расширит географию экспорта, ускорит диверсификацию экономики, внесет важный вклад в повышение занятости населения, а главное, поможет возрождению Карабаха”.

Э.Казымов добавил, что при приеме на работу на промышленных предприятиях предпочтение будет отдаваться, в основном, жителям Агдама и близлежащих районов.

Он также отметил, что Агдамский промпарк является вторым по величине после Сумгайытского химико-промышленного парка по количеству резидентов: "27 субъектам предпринимательства, общий объем инвестиций которых достигает 238 млн манатов, был предоставлен статус резидента, а 6 предпринимателям - статус нерезидента. Всего в промпарке планируется создать 2045 рабочих мест”.