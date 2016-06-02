​Китайская национальная нефтяная корпорация может скупить долю в проекте OGPC Азербайджана

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) может принять участие в проекте Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), который планируется реализовать в Гарадагском районе. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"CNPC - крупнейшая компания нефтехимической отрасли Китая. С ними начаты переговоры. Китайская компания намерена принять участие в проекте в качестве инвестора. Мы также предложили китайским банкам и эксимбанкам участвовать в финансировании проектов", - отметил Р.Абдуллаев.

Отметим, что вчера SOCAR и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании в нефтегазовой и нефтехимической отрасли.