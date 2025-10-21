Казахстан и Азербайджан согласуют дорожную карту промышленного сотрудничества

Казахстан и Азербайджан планируют принять в кратчайшие сроки дорожную карту или план развития промышленного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге в рамках визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Токаев подчеркнул, что в торгово-экономической сфере достигнута договоренность удвоить товарооборот до $1 млрд в ближайшей перспективе.

"Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять План или Дорожную карту развития сотрудничества в промышленной сфере", - сказал он.