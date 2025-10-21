Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Промышленность
    • 21 октября, 2025
    • 14:29
    Казахстан и Азербайджан согласуют дорожную карту промышленного сотрудничества

    Казахстан и Азербайджан планируют принять в кратчайшие сроки дорожную карту или план развития промышленного сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге в рамках визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

    Токаев подчеркнул, что в торгово-экономической сфере достигнута договоренность удвоить товарооборот до $1 млрд в ближайшей перспективе.

    "Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять План или Дорожную карту развития сотрудничества в промышленной сфере", - сказал он.

    Qazaxıstan və Azərbaycan sənaye sahəsində əməkdaşlığın yol xəritəsini razılaşdıracaq
    Kazakhstan and Azerbaijan to coordinate roadmap for industrial cooperation

