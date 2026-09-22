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    Карта минерально-сырьевого потенциала Азербайджана будет готова в 2027 году

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 15:15
    Карта минерально-сырьевого потенциала Азербайджана будет готова в 2027 году

    В Азербайджане подготовят карту минерально-сырьевого потенциала страны, которая охватит в том числе освобожденные от оккупации территории. Исследования на площади 15 тыс. кв. км планируется завершить в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

    По его словам, компания проводит масштабные работы по расширению минерально-сырьевой базы и подготовке новых месторождений к эксплуатации.

    Работы осуществляются в четыре основных этапа. На первом - этапе предварительных поисково-оценочных исследований - за счет государственного бюджета изучается территория площадью 15 тыс. кв. км. Завершить работы планируется в 2027 году.

    "По итогам исследований будет составлена карта минерально-сырьевого потенциала страны, включая освобожденные от оккупации территории", - сообщил Ибрагимов.

    Предварительные поисково-оценочные работы в Нахчыванской Автономной Республике проведет планируемое совместное предприятие. Оно будет создано в рамках соглашения, подписанного в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

    На втором, поисково-оценочном этапе продолжаются работы на десяти перспективных золото-медных участках. Их также планируется завершить в 2027 году.

    Третий этап предусматривает предварительную разведку пяти месторождений и определение экономически рентабельных запасов.

    На медно-золотых месторождениях "Гёйдаг" и "Башкянд" в Нахчыване, а также медном месторождении "Мазымчай" в Балакянском районе предварительно выявлено в общей сложности около 1,5 млн унций ресурсов в золотом эквиваленте.

    Подсчет запасов продолжается на месторождении "Насирваз" в Нахчыване и золотом месторождении "Тутхун" в Кяльбаджарском районе.

    На заключительном этапе детальной разведки и подготовки технико-экономического обоснования к эксплуатации готовятся три месторождения.

    На "Союдлю" выявлено около 1,03 млн унций золота, на "Ортакенде" - 246 тыс. унций золота, а ресурсы месторождения "Филизчай" оцениваются в 4 млн унций в золотом эквиваленте.

    Ильхам Алиев Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold
    Azərbaycanın mineral resurs potensialının xəritəsi hazırlanacaq
    Azerbaijan to map country's mineral resource potential

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