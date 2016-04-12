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    ​Иран, Россия и Германия проявляют интерес к Сумгайытскому химико-промышленному парку

    Замминистра: Результаты переговоров будут обнародованы на следующей неделе

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сумгайытском химико-промышленном парке осуществляют деятельность 7 резидентов и ведутся переговоры с другими кандидатами, желающими стать резидентами. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

    По его словам, результаты переговоров будут обнародованы на следующей неделе: "В данный момент Иран, Россия и Германия проявляют интерес к Сумгайытскому химико-промышленному парку. Они выдвинули свои предложения, которые рассматриваются нами".

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