Инвестиции в промышленные зоны Азербайджана достигли 7 млрд манатов

Объем инвестиций в промышленные зоны Азербайджана достиг 7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, из этой суммы 136 млн манатов вложены в 2025 году.

"В настоящее время в промышленных зонах зарегистрированы 138 резидентов и 13 нерезидентов, а только за прошлый год - 25 резидентов и 4 нерезидента. При общем инвестиционном портфеле проектов свыше 8,7 млрд манатов фактически освоено 7 млрд манатов", - отметил он.

Адыгёзалов подчеркнул, что за весь период в промзонах начали работу 82 предприятия, в том числе 14 - в 2025 году. Создано более 9 700 постоянных рабочих мест, из них 1 100 - за прошлый год. В 2015-2025 годах в промышленных зонах реализована продукция на сумму свыше 19 млрд манатов, более 6 млрд манатов пришлось на экспорт.

Глава Агентства отметил, что объем иностранных инвестиций продолжает расти: "Если в 2016 году он составлял 10,4 млн манатов, то в 2025 году достиг 87,9 млн манатов". По его словам, это свидетельствует о растущей привлекательности экономических зон для международных инвесторов.

"В Мингячевирском, Гарадагском, Пираллахинском и Гаджигабульском промышленных парках, а также в Нефтчалинском, Сабирабадском и Масаллинском промышленных кварталах продолжается расширение производств и реализация новых проектов. В созданном в конце 2024 года Нахчыванском промпарке и учрежденном в 2026 году Западном промышленном парке ведутся работы по формированию необходимой инфраструктуры", - добавил он.