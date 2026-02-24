Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Инвестиции в промышленные зоны Азербайджана достигли 7 млрд манатов

    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 11:47
    Инвестиции в промышленные зоны Азербайджана достигли 7 млрд манатов

    Объем инвестиций в промышленные зоны Азербайджана достиг 7 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, из этой суммы 136 млн манатов вложены в 2025 году.

    "В настоящее время в промышленных зонах зарегистрированы 138 резидентов и 13 нерезидентов, а только за прошлый год - 25 резидентов и 4 нерезидента. При общем инвестиционном портфеле проектов свыше 8,7 млрд манатов фактически освоено 7 млрд манатов", - отметил он.

    Адыгёзалов подчеркнул, что за весь период в промзонах начали работу 82 предприятия, в том числе 14 - в 2025 году. Создано более 9 700 постоянных рабочих мест, из них 1 100 - за прошлый год. В 2015-2025 годах в промышленных зонах реализована продукция на сумму свыше 19 млрд манатов, более 6 млрд манатов пришлось на экспорт.

    Глава Агентства отметил, что объем иностранных инвестиций продолжает расти: "Если в 2016 году он составлял 10,4 млн манатов, то в 2025 году достиг 87,9 млн манатов". По его словам, это свидетельствует о растущей привлекательности экономических зон для международных инвесторов.

    "В Мингячевирском, Гарадагском, Пираллахинском и Гаджигабульском промышленных парках, а также в Нефтчалинском, Сабирабадском и Масаллинском промышленных кварталах продолжается расширение производств и реализация новых проектов. В созданном в конце 2024 года Нахчыванском промпарке и учрежденном в 2026 году Западном промышленном парке ведутся работы по формированию необходимой инфраструктуры", - добавил он.

    Сеймур Адыгезалов промзоны Азербайджана инвестиции
    Azərbaycandakı sənaye zonalarına investisiya qoyuluşu 7 milyard manata çatıb
    Investments in Azerbaijan's industrial zones reached 7B manats

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей