Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк приблизились к 60 млн манатов
Промышленность
- 24 февраля, 2026
- 11:45
Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк на сегодняшний день составили 59,4 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзелов на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, Евлахский пилотный агропарк общей площадью 2 807 гектаров стал первым в стране агропарком, созданным с привлечением малых и средних фермеров.
"35 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве резидентов агропарка, создали 185 постоянных и 593 сезонных рабочих места. Агропарк предназначен для закладки интенсивных фруктовых садов, развития животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также создания перерабатывающих предприятий", - отметил он.
