    Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк приблизились к 60 млн манатов

    • 24 февраля, 2026
    • 11:45
    Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк приблизились к 60 млн манатов

    Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк на сегодняшний день составили 59,4 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзелов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, Евлахский пилотный агропарк общей площадью 2 807 гектаров стал первым в стране агропарком, созданным с привлечением малых и средних фермеров.

    "35 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве резидентов агропарка, создали 185 постоянных и 593 сезонных рабочих места. Агропарк предназначен для закладки интенсивных фруктовых садов, развития животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также создания перерабатывающих предприятий", - отметил он.

    Yevlax Pilot Aqroparkına investisiya qoyuluşu 60 milyon manata yaxınlaşıb

