Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк приблизились к 60 млн манатов

Инвестиции в Евлахский пилотный агропарк на сегодняшний день составили 59,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзелов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, Евлахский пилотный агропарк общей площадью 2 807 гектаров стал первым в стране агропарком, созданным с привлечением малых и средних фермеров.

"35 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве резидентов агропарка, создали 185 постоянных и 593 сезонных рабочих места. Агропарк предназначен для закладки интенсивных фруктовых садов, развития животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также создания перерабатывающих предприятий", - отметил он.