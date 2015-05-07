Азербайджан и Украина согласовали возможность сотрудничества в сфере исследования месторождений нефти и газа

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Харьковская областная администрация ведет активный диалог с Азербайджаном относительно активизации сотрудничества по ряду сфер и экспорта товаров харьковских промышленных предприятий. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в ходе переговоров между украинским предприятием "Харьковмаш" и представителями Азербайджана согласована возможность проведения украинскими специалистами исследований месторождений нефти и газа в Азербайджане.

В дальнейшем планируется открытие совместного предприятия для выполнения квалифицированных работ в сфере геофизики для увеличения точности бурения.

Также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) будет поставлять в Азербайджан самолеты Ан-74.

Научно-производственное предприятие "ФЭД" станет поставщиком для азербайджанских военно-морских сил и авиакомпаний в части снабжения и ремонта серийных агрегатов топливно-регулирующей, гидравлической систем. На сегодняшний день уже оговорено изготовление 20 агрегатов.

Государственное предприятие "Электротяжмаш" будет поставлять компаниям Азербайджана наборы электрооборудования, тяговые генераторы, электрические двигатели. Также завод готов помочь в реконструкции энергогенерирующего оборудования, а в случае необходимости — его замене с увеличением производительности на ТЭС и ГЭС Азербайджана.

Также рассматривается вопрос о снабжении оборудованием ОАО "Турбоатом" для реконструкции гидротурбин азербайджанских ГЭС.