    Экспортные доходы AzerGold выросли почти на 25%

    Промышленность
    • 03 марта, 2026
    • 17:32
    ЗАО AzerGold в январе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $19,3 млн.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По сравнению с январем 2025 года объем экспорта компании увеличился на $3,8 млн, или на 24,5%.

    В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.

    ЗАО AzerGold экспортные доходы
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb
