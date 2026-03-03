Экспортные доходы AzerGold выросли почти на 25%

ЗАО AzerGold в январе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $19,3 млн.

Об этом Report сообщает со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем 2025 года объем экспорта компании увеличился на $3,8 млн, или на 24,5%.

В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.