Экспортные доходы Azeraluminium снизились на 35%

За январь-март текущего года дочернее предприятие ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация“ ООО Azeraluminium экспортировало продукции на сумму 32,8 млн долларов США.

За январь-март текущего года дочернее предприятие ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация“ ООО Azeraluminium экспортировало продукции на сумму 32,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 17,4 млн долларов США или на 34,7% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана в январе-марте этого года составил 7,7 млрд долларов США, экспорт ненефтяного сектора - 912,2 млн долларов США.