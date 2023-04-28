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Экспортные доходы Azeraluminium снизились на 35%

Экспортные доходы Azeraluminium снизились на 35% За январь-март текущего года дочернее предприятие ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация“ ООО Azeraluminium экспортировало продукции на сумму 32,8 млн долларов США.
Промышленность
28 апреля 2023 г. 17:01
Экспортные доходы Azeraluminium снизились на 35%

За январь-март текущего года дочернее предприятие ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация“ ООО Azeraluminium экспортировало продукции на сумму 32,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 17,4 млн долларов США или на 34,7% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана в январе-марте этого года составил 7,7 млрд долларов США, экспорт ненефтяного сектора - 912,2 млн долларов США.

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Версия на английском языке Azeraluminum decreases export earnings by about 35%
Версия на азербайджанском языке “Azəralüminium”un ixrac gəlirləri 35 %-dək azalıb

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