    Экспорт Сумгайытского промпарка достиг 1,1 млрд манатов в 2025 году

    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 11:38
    Сумгайытский промышленный парк в 2025 году реализовал продукции на 2,2 млрд манатов, из которых 1,1 млрд манатов пришлось на экспорт.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    "Эти показатели наглядно демонстрируют ведущую роль парка в общих промышленных результатах и ненефтяном экспорте. В Сумгайытском промышленном парке, крупнейшем на Южном Кавказе, в настоящее время зарегистрировано 40 резидентов", - отметил он.

    Лента новостей