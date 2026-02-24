İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sumqayıt Sənaye Parkında ötənilki satışın yarısı ixraca yönəldilib

    Sənaye
    • 24 fevral, 2026
    • 11:31
    Sumqayıt Sənaye Parkında ötənilki satışın yarısı ixraca yönəldilib

    2025-ci ildə Sumqayıt Sənaye Parkında 2,2 milyard manatlıq məhsul satışı həyata keçirilib ki, bunun da 1,1 milyard manatı ixracın payına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu göstəricilər parkın ümumi sənaye nəticələrində və qeyri-neft ixracında aparıcı rolunu aydın şəkildə göstərir. Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Sənaye Parkında hazırda 40 rezident qeydiyyatdan keçib", - deyə o qeyd edib.

    Экспорт Сумгайытского промпарка достиг 1,1 млрд манатов в 2025 году

