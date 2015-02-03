​Экспорт "АвтоВАЗа" в 2014 году упал на 35%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В 2014 году "АвтоВАЗ" отгрузил на экспорт 51,7 тыс. автомобилей — это на 34% меньше, чем в 2013 году (78,4 тыс.).

Как передает Report, об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе крупнейшего российского автопроизводителя; полный отчет компании за прошлый год будет опубликован в марте.

На предприятии отметили, что среди причин резкого падения экспорта — значительное снижение поставок автомобилей на Украину (в 2014 году прекратились поставки машинокомплектов для автосборки на заводе "Богдан", машинокомплекты включены в статистику автоэкспорта), а также девальвация казахстанского тенге, что снизило продажи в Казахстане, где на заводе "Азия-авто" налажена сборка моделей Lada 4x4.

Впрочем, точные и украинские казахские продажи за 2014 год компания не раскрывает. В 2013 году в Казахстане продано порядка 57 тыс. Lada, на Украине, согласно материалам волжского холдинга, — 8,2 тыс.

Самой популярной моделью за рубежом РФ остается Lada Priora. Кроме того, значительным спросом у иностранцев пользуются автомобили 4x4, Granta, Kalina и Largus.

"Основными рынками для нас стали Казахстан, Азербайджан, Республика Беларусь, Армения, Украина, Германия и Египет. Цель на 2015 год заключается в том, чтобы довести экспорт до 100 тыс.", — сообщили "Известиям" в дирекции по связям с общественностью "АвтоВАЗа".