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Доходы AzerGold от продаж приблизились к 1 млрд манатов

Доходы AzerGold от продаж приблизились к 1 млрд манатов В 2022 году ЗАО AzerGold за счет продажи золота и серебра привлекло в экономику страны 207,2 млн манатов, а в 2017-2022 годах - 960,7 млн манатов.
Промышленность
15 марта 2023 г. 14:04
Доходы AzerGold от продаж приблизились к 1 млрд манатов

В 2022 году ЗАО AzerGold за счет продажи золота и серебра привлекло в экономику страны 207,2 млн манатов, а в 2017-2022 годах - 960,7 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Акционерное общество.

В прошлом году структура реализовала 63,5 тыс. унций золота и 207,8 тыс. унций серебра, что соответственно на 3,7 тыс. унций (6,1%) и на 74,9 тыс. унций (56,3%) больше, чем год назад.

В 2017-2022 годах было реализовано 348 тыс. унций золота и 733 тыс. унций серебра.

В 2022 году 59,9 тыс. унций золота и 193,5 тыс. унций серебра было продано на международных рынках.

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Версия на английском языке AzerGold’s revenues from sales reach $600M 
Версия на азербайджанском языке "AzerGold"un satışdan gəlirləri 1 milyard manata yaxınlaşıb

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