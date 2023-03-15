Доходы AzerGold от продаж приблизились к 1 млрд манатов

В 2022 году ЗАО AzerGold за счет продажи золота и серебра привлекло в экономику страны 207,2 млн манатов, а в 2017-2022 годах - 960,7 млн манатов.

В 2022 году ЗАО AzerGold за счет продажи золота и серебра привлекло в экономику страны 207,2 млн манатов, а в 2017-2022 годах - 960,7 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Акционерное общество.

В прошлом году структура реализовала 63,5 тыс. унций золота и 207,8 тыс. унций серебра, что соответственно на 3,7 тыс. унций (6,1%) и на 74,9 тыс. унций (56,3%) больше, чем год назад.

В 2017-2022 годах было реализовано 348 тыс. унций золота и 733 тыс. унций серебра.

В 2022 году 59,9 тыс. унций золота и 193,5 тыс. унций серебра было продано на международных рынках.