Доходы Азербайджана от экспорта золота превысили $210 млн
Промышленность
- 30 сентября, 2025
- 10:16
Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал золото на $210,7 млн.
Как передает "Report", об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Только в августе Азербайджан экспортировал золото на $31,9 млн.
За 8 месяцев экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,4 млрд.
Последние новости
10:36
Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млнАПК
10:35
Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу АзербайджанаПроисшествия
10:32
В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:30
Фото
Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
10:29
За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млнИКТ
10:29
Фото
В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форумМедиа
10:28
Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млнАПК
10:27
Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повесткиЭнергетика
10:21