Доходы Азербайджана от экспорта золота превысили $210 млн

Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал золото на $210,7 млн.

Как передает "Report", об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Только в августе Азербайджан экспортировал золото на $31,9 млн.

За 8 месяцев экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,4 млрд.