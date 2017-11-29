Директор: На карбамидном заводе завершено 95% строительных работ

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено 94,7% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Хаял Джафаров в своем выступлении на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии" в Баку.

По его словам, в целом на заводе выполнено 98,4% работ: "Инженерные работы, закупки завершены на 100%, монтажные – на 91,7%".

Х. Джафаров также отметил, что механические работы будут завершены к концу этого года, в начале следующего года начнутся испытания, а к середине года завод будет введен в эксплуатацию.

Он добавил, что на строительстве завода было задействовано 2 200-3 600 человек. В процессе эксплуатации численность работников составит 400-450 человек.

По словам Х. Джафарова, предприятие будет производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год: "Из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, остальная продукция будет направлена на экспорт. Турция станет основным экспортным маршрутом. Продукция может также поставляться в Грузию, другие страны Черного и Средиземного морей".