Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах

Чешские предприятия автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом руководитель бакинского офиса CzechTrade Антонин Марджик сказал на встрече с замминистра экономики Сахибом Мамедовым.
По словам А.Марджика, CzechTrade увеличит усилия для достижения этих целей.
В свою очередь, замминистра С.Мамедов отметил важность увеличения возможностей для расширения экономических связей между двумя странами и повышении роли частного сектора в данной сфере. Он отметил, что бакинский офис CzechTrade является оптимальной платформой для развития сотрудничества между бизнес-кругами.
Стороны также обсудили расширение экономических связей и новые направления сотрудничества.
На встрече принял участие посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.