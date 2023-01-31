Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах

Чешские предприятия автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Чешские предприятия автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом руководитель бакинского офиса CzechTrade Антонин Марджик сказал на встрече с замминистра экономики Сахибом Мамедовым.

По словам А.Марджика, CzechTrade увеличит усилия для достижения этих целей.

В свою очередь, замминистра С.Мамедов отметил важность увеличения возможностей для расширения экономических связей между двумя странами и повышении роли частного сектора в данной сфере. Он отметил, что бакинский офис CzechTrade является оптимальной платформой для развития сотрудничества между бизнес-кругами.

Стороны также обсудили расширение экономических связей и новые направления сотрудничества.

На встрече принял участие посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.