О нас

Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах

Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах Чешские предприятия автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.
Промышленность
31 января 2023 г. 16:02
Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах

Чешские предприятия автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом руководитель бакинского офиса CzechTrade Антонин Марджик сказал на встрече с замминистра экономики Сахибом Мамедовым.

По словам А.Марджика, CzechTrade увеличит усилия для достижения этих целей.

В свою очередь, замминистра С.Мамедов отметил важность увеличения возможностей для расширения экономических связей между двумя странами и повышении роли частного сектора в данной сфере. Он отметил, что бакинский офис CzechTrade является оптимальной платформой для развития сотрудничества между бизнес-кругами.

Стороны также обсудили расширение экономических связей и новые направления сотрудничества.

На встрече принял участие посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Czech Republic wants to expand cooperation with Azerbaijan in automobile and food industries
Версия на азербайджанском языке Çexiya avtomobil və qida sənayesi üzrə Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

Другие новости из категории

3 млрд манатов экспорта Азербайджана пришлось на продукцию промзон
3 млрд манатов экспорта Азербайджана пришлось на продукцию промзон
31 января 2023 г. 13:43
Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX
Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX
31 января 2023 г. 03:19
Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе
Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе
27 января 2023 г. 17:47
Эрдоган: В Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год
Эрдоган: В Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год
27 января 2023 г. 16:50
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года
27 января 2023 г. 07:58
Азербайджан увеличил расходы на импорт автозапчастей на 32%
Азербайджан увеличил расходы на импорт автозапчастей на 32%
25 января 2023 г. 17:54
Anglo-Asian Mining объявила об увеличении подтвержденных запасов золота на месторождении в Азербайджане
Anglo-Asian Mining объявила об увеличении подтвержденных запасов золота на месторождении в Азербайджане
25 января 2023 г. 17:01
AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании
ФотоAzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании
23 января 2023 г. 17:37
Производство стройматериалов выросло на 13% в Азербайджане  
Производство стройматериалов выросло на 13% в Азербайджане  
21 января 2023 г. 10:57
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi