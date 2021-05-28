Boeing выплатит $17 млн штрафа за нарушения при производстве самолетов

Авиаконцерну может грозить штраф на сумму еще 10 млн долларов США, если он не будет выполнять условия соглашения с FAA

Американский авиаконцерн Boeing Co. выплатит штраф в размере 17 млн долларов США для урегулирования претензий Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.

Как передает Report со ссылкой на FAA, речь идет о нарушениях, допущенных в производстве самолетов в период с 2015 по 2019 годы.

Регулятор выявил, в частности, что в системе управления 759 самолетов Boeing 737 и MAX использовались сенсоры, не получившие надлежащего одобрения федеральных регуляторов. Кроме того, авиаконцерн добивался одобрения 178 авиалайнеров, произведенных с использованием потенциально неисправных компонентов в конструкции крыла самолетов.

Регулятор стал более внимательно следить за производственными процессами и практиками контроля качества Boeing, в том числе это касается самолетов Dreamiler, часто используемых на международных маршрутах, пишет The Wall Street Journal.

Для урегулирования претензий FAA Boeing согласился принять ряд мер для усиления внутреннего контроля качества продукции. В частности, авиаконцерну нужно будет оценить, готов ли он сам и его поставщики к безопасному наращиванию производства самолетов 737. Boeing также даст возможность FAA проверить сделанные им выводы, сообщил регулятор.

Авиаконцерну может грозить штраф на сумму еще 10 млн долларов США, если он не будет выполнять условия соглашения с FAA.

Как сообщалось, ранее у самолетов Boeing 737 MAX, которые авиакомпании начали возвращать к полетам после двухлетнего простоя, американский производитель обнаружил новые потенциальные проблемы с электричеством.

В марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру после второй катастрофы самолета этого типа. Причиной послужила некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Она получала данные от одного поломанного датчика угла атаки и считала, что самолет сильно задирает нос. В результате авиалайнер переходил в пике.

После обнаружения проблемы Boeing обновил программное обеспечение самолетов и разработал новую программу тренировки пилотов. Эти изменения одобрили регуляторы по всему миру, в том числе в США, Европе и Канаде. В результате Boeing 737 MAX начали возвращать на коммерческие рейсы после проведения необходимых изменений и тестовых полетов.