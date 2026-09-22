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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    AzerGold расширит цепочку создания стоимости в горнодобывающей отрасли

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 14:47
    AzerGold расширит цепочку создания стоимости в горнодобывающей отрасли

    AzerGold планирует к 2030 году подготовить к эксплуатации четыре месторождения и создать в рамках проекта "Дашкесан" мощности по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа в год.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

    По его словам, главная цель компании - значительно расширить к 2030 году цепочку создания стоимости в горнодобывающей отрасли.

    Деятельность AzerGold уже охватывает все ее основные звенья. Компания занимается геологоразведкой, добычей, переработкой, экспортом и продажей продукции в рамках единой системы.

    При проведении геологоразведочных работ используются современные гиперспектральные и аэроэлектромагнитные методы исследований, позволяющие определять новые перспективные участки и выявлять ресурсы.

    На месторождении "Човдар" с применением двух различных технологий переработки ежегодно добывается около 70 тыс. унций золота.

    В результате переработки производятся сплавы с содержанием золота и серебра. Основная часть продукции экспортируется, остальная реализуется на внутреннем рынке.

    Для расширения цепочки создания стоимости AzerGold намерена к 2030 году подготовить к эксплуатации месторождения "Филизчай", "Дашкесан", "Ортакенд" и "Союдлю".

    "На месторождении "Филизчай" будет организована полномасштабная переработка меди, цинка и свинца, а на "Союдлю" - переработка золота флотационным методом. В рамках проекта "Дашкесан" будут созданы мощности по производству 2 млн тонн горячебрикетированного железа высочайшего качества в год для сталелитейной отрасли", - сообщил Ибрагимов.

    По его словам, реализация этих проектов позволит AzerGold значительно увеличить экспортный потенциал по драгоценным, цветным и черным металлам.

    Ильхам Алиев Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold
    Zakir İbrahimov: "Hədəfimiz dağ-mədən sənayesində dəyər zəncirini xeyli dərəcədə genişləndirməkdir"
    AzerGold aims to significantly expand value chain in mining industry by 2030

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