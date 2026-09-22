AzerGold расширит цепочку создания стоимости в горнодобывающей отрасли

AzerGold планирует к 2030 году подготовить к эксплуатации четыре месторождения и создать в рамках проекта "Дашкесан" мощности по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа в год.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

По его словам, главная цель компании - значительно расширить к 2030 году цепочку создания стоимости в горнодобывающей отрасли.

Деятельность AzerGold уже охватывает все ее основные звенья. Компания занимается геологоразведкой, добычей, переработкой, экспортом и продажей продукции в рамках единой системы.

При проведении геологоразведочных работ используются современные гиперспектральные и аэроэлектромагнитные методы исследований, позволяющие определять новые перспективные участки и выявлять ресурсы.

На месторождении "Човдар" с применением двух различных технологий переработки ежегодно добывается около 70 тыс. унций золота.

В результате переработки производятся сплавы с содержанием золота и серебра. Основная часть продукции экспортируется, остальная реализуется на внутреннем рынке.

Для расширения цепочки создания стоимости AzerGold намерена к 2030 году подготовить к эксплуатации месторождения "Филизчай", "Дашкесан", "Ортакенд" и "Союдлю".

"На месторождении "Филизчай" будет организована полномасштабная переработка меди, цинка и свинца, а на "Союдлю" - переработка золота флотационным методом. В рамках проекта "Дашкесан" будут созданы мощности по производству 2 млн тонн горячебрикетированного железа высочайшего качества в год для сталелитейной отрасли", - сообщил Ибрагимов.

По его словам, реализация этих проектов позволит AzerGold значительно увеличить экспортный потенциал по драгоценным, цветным и черным металлам.