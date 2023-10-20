"AzerGold" принимает участие в 3-й выставке "Rebuild Karabakh"

ЗАО "AzerGold" принимает участие в 3-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ "Rebuild Karabakh".

ЗАО "AzerGold" принимает участие в 3-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ "Rebuild Karabakh".

В выставочном павильоне отечественные и зарубежные компании, государственные учреждения проводят презентации по широкому спектру мероприятий по благоустройству, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, до сведения участников выставки доводится информация об имеющихся продукции и услугах.

В выставочном уголке "AzerGold", в свою очередь, представлена информация о расследованиях, проведенных с целью дачи правовой оценки фактам незаконной эксплуатации Карабаха и Восточного Зангезура, которая была осуществлена в период армянской оккупации, а также о наземных поисково-разведывательных работах, выполняемых на участке проявлений «Тутхун» на территории Кельбаджарского района. Также вниманию участников выставки представляются презентационные, аудиовизуальные и печатные материалы об основных показателях деятельности госкомпании, многочисленных мерах экологической и социальной ответственности, которые она проводит в операционных зонах.

В то же время на выставке представлены золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки, реализуемые с 2019 года "AzerGold" на розничном рынке страны. Выполненные в изысканном стиле изделия 999,9 пробы с утонченными узорами вызывают большой интерес у местных и иностранных посетителей выставки. Гостям предоставляется подробная информация о золотых монетах "Центр Гейдара Алиева", "Гобустан", пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана, а также монетах "Жемчужины Карабаха", "Шуша", "Карабахский ковер: Челеби", "Хуршидбану Натаван" и других ценных изделиях, воспевающих историко-культурное наследие Карабаха.

Единственная и первая специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию Карабаха, освобожденного от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продлится до 21 октября.