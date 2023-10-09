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AzerGold перевыполнил план по добыче золота на 6%

AzerGold перевыполнил план по добыче золота на 6% За январь-сентябрь этого года ЗАО AzerGold добыло 38 341 унцию золота, перевыполнив план на 6%.
Промышленность
9 октября 2023 г. 16:48
AzerGold перевыполнил план по добыче золота на 6%

За январь-сентябрь этого года ЗАО AzerGold добыло 38 341 унцию золота, перевыполнив план на 6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи сократился на 10%.

За отчетный период AzerGold перевыполнил план добычи серебра на 33% - 89 437 унций серебра. Это на 36% меньше, чем год назад.

Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО "Човдар" и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.

Напомним, что ЗАО AzerGold, начавшее свою деятельность в 2017 году с эксплуатации одного рудника - месторождения золота "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе, за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников на флангах месторождения "Човдар". В 2021 году на золотом руднике "Агйохуш-1" были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках "Човдар", "Мярях" и "Тюлаллар" добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакянском и Кяльбаджарском районах.

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Версия на английском языке AzerGold fulfills gold production plan by 106%
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” 9 ayda qızıl hasilatı planını 6 % artıq icra edib

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