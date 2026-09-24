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    AzerGold направит 680 млн манатов на проекты "Сёюдлю" и "Ортакенд"

    Промышленность
    • 24 сентября, 2026
    • 17:03
    AzerGold направит 680 млн манатов на проекты Сёюдлю и Ортакенд

    Реализация проектов "Сёюдлю" и "Ортакенд" позволит вовлечь в добычу около 1,28 млн унций дополнительных запасов золота, что значительно увеличит его производство и экспорт в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

    По его словам, первым в 2028 году начнет работу проект по разработке золотого месторождения "Сёюдлю". Срок эксплуатации составит 9 лет, ресурс - 1,03 млн унций, экономическая стоимость - 7,5 млрд манатов, необходимые инвестиции - 425 млн манатов.

    "Второй проект - разработка золотого месторождения "Ортакенд" в Нахчыване. Его запуск запланирован на 2029 год. Ресурс месторождения составляет 246 тыс. унций, экономическая стоимость проекта - 1,8 млрд манатов, инвестиции - 255 млн манатов. Оба проекта будут финансироваться за счет собственных и заемных средств "AzerGold", - отметил Ибрагимов.

    Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold Месторождение Сёюдлю Ортакенд
    "AzerGold" Söyüdlü və Ortakənd layihələrinin investisiya dəyərini açıqlayıb
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