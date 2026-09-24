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    "AzerGold" Söyüdlü və Ortakənd layihələrinin investisiya dəyərini açıqlayıb

    Sənaye
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:46
    AzerGold Söyüdlü və Ortakənd layihələrinin investisiya dəyərini açıqlayıb

    Söyüdlü və Ortakənd layihələri üzrə ümumilikdə təxminən 1,28 milyon unsiya əlavə qızıl resursunun hasilata cəlb edilməsi ölkənin qızıl istehsalının və ixracının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına imkan verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, xronoloji ardıcıllıq üzrə ilk istehsalata başlayacaq layihə Söyüdlü qızıl yatağıdır: "2028-ci ildən etibarən layihənin istismar dövrü 9 il, qızıl resursu 1,03 milyon unsiya, iqtisadi dəyəri 7,5 milyard manat, tələb olunan investisiya isə 425 milyon manat nəzərdə tutulur. Layihə "AzerGold"un daxili və borc vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək".

    O bildirib ki, ikinci layihə Naxçıvanda yerləşən Ortakənd qızıl yatağıdır: "İlk istehsal 2029-cu ildə nəzərdə tutulur. Layihənin istismar dövrü 9 il, qızıl resursu 246 min unsiya, iqtisadi dəyəri 1,8 milyard manat, tələb olunan investisiya isə 255 milyon manatdır. Layihə "AzerGold"un daxili və borc vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək".

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