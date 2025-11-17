AzerGold: На золоторудном месторождении "Зод" ведутся геологические исследования

ЗАО AzerGold в августе текущего года начало масштабные геологические исследования на золоторудном месторождении "Зод", расположенном в Восточно-Зангезурском экономическом районе, на административной территории Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу AzerGold Ариз Тарвердиев.

По его словам, если прежде процесс геологических исследований шел медленно из-за поэтапной очистки территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, то сейчас геологическая оценка в части месторождения, находящейся на территории Азербайджана, ведется высокими темпами: "Уже выполнено топографическое планирование территории месторождения современными методами. Кроме того, проведено наземное геохимическое опробование руд месторождения. Дополнительно, для оценки запасов планируется бурение скважин, и в настоящее время продолжаются буровые работы".

Он добавил, что на последующих этапах планируется проведение инженерно-геологических, металлургическо-технологических, гидрогеологических исследований, подсчет остаточных запасов и технико-экономическое обоснование.