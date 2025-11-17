İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "AzerGold": Zod qızıl yatağında genişmiqyaslı geoloji tədqiqat işləri aparılır

    Sənaye
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:34
    AzerGold: Zod qızıl yatağında genişmiqyaslı geoloji tədqiqat işləri aparılır

    Bu ilin avqust ayından "AzerGold" QSC Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda, Kəlbəcər rayonunun inzibati ərazisində yerləşən Zod qızıl yatağında genişmiqyaslı geoloji tədqiqat işlərinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında dövlət şirkətinin İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin rəhbəri Ariz Tarverdiyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, buna qədər ərazinin mərhələli şəkildə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi davam etdiyi üçün geoloji tədqiqatlar prosesi ləng getsə də, hazırda yatağın ölkəmizin ərazisindəki hissəsində geoloji qiymətləndirmə işləri yüksək templə həyata keçirilir: "Artıq yataq sahəsinin müasir metodlarla topoqrafik planalması icra edilib. Bundan əlavə, yataq filizlərinin yerüstü geokimyəvi sınaqlaşdırılması da aparılıb. Əlavə olaraq, ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün buruq quyuları layihələndirilib və hazırda qazma işləri davam etdirilir".

    Şöbə rəhbəri qeyd edib ki, növbəti mərhələlərdə mühəndis-geoloji, metallurji-texnoloji, hidrogeoloji tədqiqatlar, qalıq ehtiyatların hesablanması və texniki-iqtisadi əsaslandırma işlərinin aparılması planlaşdırılır: "Nəticələr əldə olunduqca bu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək".

    Zod qızıl yatağı "AzerGold" QSC Ariz Tarverdiyev
    AzerGold: На золоторудном месторождении "Зод" ведутся геологические исследования
    AzerGold: Large-scale geological research underway at Zod gold deposit

