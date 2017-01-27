Азербайджанские компании проявляют интерес к нефтехимическим предприятиям Сербии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские компании проявляют интерес к приватизации сербских предприятий.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Сербии, об этом заявил посол Азербайджана в Белграде Эльдар Гасанов.
По его словам, азербайджанские компаний заинтересованы, в частности, в процессе приватизации предприятий нефтехимического сектора.
Отметим, что 54,89% уставного капитала HIP Petrohemija, крупнейшего нефтехимического предприятия страны, принадлежит государству. Сербская нефтегазовая компания NİS, 56,15% которой принадлежит российскому Газпрому, контролирует 12,72% HIP Petrohemija.
Парламент Сербии в прошлом месяце принял закон о реструктуризации долга HIP Petrohemija на сумму 254 млн евро. Согласно закону, правительство Сербии осуществит конвертацию части долга в размере 105 млн евро, который будет поделен на шесть платежей и погашен до июня 2019 года.
Отметим, что Гасанов пригласил министра энергетики Сербии Александра Антича принять участие в третьем заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора, который будет проведен в Баку 23 февраля 2017 года.
Tural İbadlıАвтор новости
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