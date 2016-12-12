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    Азербайджан внедрит новые правила по утилизации отходов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Предпринимателям будет предложено оплачивать утилизацию отходов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Правительству Азербайджана представлен новый законопроект по утилизации промышленных отходов (тара и другие виды упаковок). 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве.

    По информации, будет создана новая структура по уничтожению отходов предприятий, действующих в Азербайджане.

    Согласно документу, предпринимателям будет предложено на выбор два способа утилизации отходов. Первое условие предполагает уничтожение отходов самим предпринимателем. Второй способ включает уничтожение тары и других отходов специально созданной структурой при условии оплаты процесса самим предпринимателем.

    Отметим, что уже в начале декабря ряд структур вновь направили эти предложения правительству со своими поправками и дополнениями. 

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