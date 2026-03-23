Азербайджан в январе-феврале увеличил производство стекла более чем на 5%
Промышленность
- 23 марта, 2026
- 10:17
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 1 млн 615 тыс. квадратных метров строительного стекла, что на 5,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По состоянию на 1 марта этого года в стране имелось 2 млн 126 тыс. кв. м запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане было произведено 9 млн 851 тыс. кв. м. строительного стекла (+7,3% по сравнению с 2024 годом).
