    Azərbaycan şüşə istehsalını 5 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 23 mart, 2026
    • 09:41
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 milyon 615 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 2 milyon 126 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 9 milyon 851 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Şüşə istehsalı

