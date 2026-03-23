Azərbaycan şüşə istehsalını 5 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 23 mart, 2026
- 09:41
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 milyon 615 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 2 milyon 126 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 9 milyon 851 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,3 % çoxdur.
