    Азербайджан увеличил производство ковров и ковровых изделий почти в 22 раза

    • 25 апреля, 2026
    • 16:29
    Азербайджан увеличил производство ковров и ковровых изделий почти в 22 раза

    В январе-марте этого года в Азербайджане произведено 15,1 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что в 21,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    На 1 апреля этого года в стране имелось 5 тыс. кв. м запасов готовой продукции.

    В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом.

    Производство ковров в Азербайджане Государственный комитет статистики
    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 22 dəfəyə yaxın artırıb

