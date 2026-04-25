Азербайджан увеличил производство ковров и ковровых изделий почти в 22 раза
Промышленность
- 25 апреля, 2026
- 16:29
В январе-марте этого года в Азербайджане произведено 15,1 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что в 21,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
На 1 апреля этого года в стране имелось 5 тыс. кв. м запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом.
