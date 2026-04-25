    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 22 dəfəyə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 25 aprel, 2026
    • 16:05
    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 22 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 15,1 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,6 dəfə çoxdur.

    Bu il aprelin 1-nə ölkədə 5 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Xalça və xalça məmulatları istehsalı
    Азербайджан увеличил производство ковров и ковровых изделий почти в 22 раза

