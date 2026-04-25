Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 22 dəfəyə yaxın artırıb
Sənaye
- 25 aprel, 2026
- 16:05
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 15,1 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,6 dəfə çoxdur.
Bu il aprelin 1-nə ölkədə 5 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.
21:10
Pezeşkian 30 milyon könüllüdən kömək istəyibRegion
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26