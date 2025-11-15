Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%
Промышленность
- 15 ноября, 2025
- 12:56
В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 17,56 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По состоянию на 1 ноября этого года в стране имелся запас готовой продукции в объеме 5,2 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 18,45 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%
