Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 17,56 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 ноября этого года в стране имелся запас готовой продукции в объеме 5,2 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 18,45 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.