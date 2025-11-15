Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    Промышленность
    • 15 ноября, 2025
    • 12:56
    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 17,56 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    По состоянию на 1 ноября этого года в стране имелся запас готовой продукции в объеме 5,2 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 18,45 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.

    хлопчатобумажная пряжа Госкомстат производство
    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Последние новости

    12:56

    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    Промышленность
    12:53

    КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

    Энергетика
    12:42

    Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    12:35

    Ректор Академии юстиции: Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно

    Внутренняя политика
    12:29

    Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцев

    Внутренняя политика
    12:17
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили расширения сотрудничества в сфере цифровой связи

    ИКТ
    12:17

    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%

    Бизнес
    12:01

    Захид Джафаров: Депортация азербайджанцев из Армении является геноцидом

    Внешняя политика
    11:57

    Нигяр Арпадараи приняла участие в парламентской встрече в рамках COP30

    COP29
    Лента новостей