İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Sənaye
    • 15 noyabr, 2025
    • 12:17
    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 17,56 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23 % çoxdur.

    Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 5,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 18,45 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 41,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi pambıq ipliyi
    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    Son xəbərlər

    13:08

    SOCAR son 8 ilin ən yüksək BB reytinqini əldə edib

    Energetika
    13:03

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    12:59

    Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını cüzi artırıb

    Sənaye
    12:56
    Foto

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:52

    Oğuzun Mollalı kəndinə qaz çəkilişi yarımçıq qalıb, "Azəriqaz" işlərin yekunlaşacağı müddəti açıqlayıb

    Sosial müdafiə
    12:48

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:38

    AFFA rəsmisi UEFA-nın təşkilatçılığı ilə Danimarkada təşkil olunan seminarda iştirak edib

    Futbol
    12:24

    Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:17

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti