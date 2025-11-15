Азербайджан увеличил производство гипса и ангидрида на 14%
Промышленность
- 15 ноября, 2025
- 17:47
В Азербайджане в январе-октябре текущего года произведено 502 тыс. тонн гипса и ангидрида.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 14% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
По состоянию на 1 ноября этого года в стране имелось 69,8 тыс. тонн запасов готовой продукции.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 570,5 тыс. тонн гипса и ангидрида, что на 4,8% меньше, чем в 2023 году.
