İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Sənaye
    • 15 noyabr, 2025
    • 17:26
    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 502 min ton gips və anhidrit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur.

    Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 69,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 570,5 min ton gips və anhidrit istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 4,8 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi gips və anhidrit

    Son xəbərlər

    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    17:38
    Foto

    Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblər

    Region
    17:28

    Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:28

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Sənaye
    17:25

    Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Futbol
    17:21
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    17:19

    Azərbaycanlı gimnast: Yarışın ilk günü çətin olsa da, gözəl çıxış etdik

    Fərdi
    17:09

    Fransa millisinin futbolçusu: "Məqsədimiz qələbə qazanmaq və statistikanı genişləndirməkdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti