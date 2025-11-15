Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb
Sənaye
- 15 noyabr, 2025
- 17:26
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 502 min ton gips və anhidrit istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur.
Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 69,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 570,5 min ton gips və anhidrit istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 4,8 % azdır.
Son xəbərlər
17:43
SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olubDigər ölkələr
17:38
Foto
Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblərRegion
17:28
Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırırİnfrastruktur
17:28
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyibDigər ölkələr
17:26
Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıbSənaye
17:25
Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Futbol
17:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə tanış olubXarici siyasət
17:19
Azərbaycanlı gimnast: Yarışın ilk günü çətin olsa da, gözəl çıxış etdikFərdi
17:09