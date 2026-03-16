Mirbağır İsayev UEFA-nın Elit Məşq Layihəsinə rəhbər təyin olunub
- 16 mart, 2026
- 10:27
Azərbaycan millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi, veteran futbolçu Mirbağır İsayev UEFA-nın Elit Məşq Layihəsinə yeni rəhbər təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Mirbağır İsayev 1994-1999-cı illərdə Azərbaycan millisinin heyətində 10 oyun keçirib, 1 qol vurub.
