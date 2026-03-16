    • 16 mart, 2026
    • 10:32
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Dövlət Agentliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

    "Vətən uğrunda" medalı ilə

    Hüseynov Ramil Arif oğlu – mayor

    "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

    Mövlayev Samir Yaqub oğlu – mayor

    Abbasov Elsevər Məhəmməd oğlu – kapitan

    Eldarov Zaur Səvzixan oğlu – kapitan

    Hüseynov Elçin Allahverdi oğlu – kapitan

    Fərzəliyev İlkin Mirzə oğlu – leytenant

    Vahabzadə Şahin İdayət oğlu – leytenant

    Adamov Xəyal Fikrət oğlu – baş çavuş

    Hacızadə Səbuhi Elşən oğlu – baş çavuş

    Qəhrəmanzadə Elman Qəhrəman oğlu – baş çavuş.

    Azərbaycan Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi İlham Əliyev
    Награждены военнослужащие Госагентства по охране стратегических объектов

