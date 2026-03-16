Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госагентства по охране стратегических объектов
- 16 марта, 2026
- 10:41
Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
За отличие при исполнении служебных обязанностей глава государства наградил следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:
медалью "За Отчизну"
Гусейнова Рамиля Ариф оглу – майора
медалью "За военные заслуги"
Мовлаева Самира Ягуб оглу – майора
Аббасова Эльсевяра Мухаммед оглу – капитана
Эльдарова Заура Савзихан оглу – капитана
Гусейнова Эльчина Аллахверди оглу – капитана
Фарзалиева Илькина Мирза оглу – лейтенанта
Вагабзаде Шахина Идаят оглу – лейтенанта
Адамова Хаяла Фикрет оглу – старшего сержанта
Гаджизаде Сабухи Эльшан оглу – старшего сержанта
Гахраманзаде Эльмана Гахраман оглу – старшего сержанта.