Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госагентства по охране стратегических объектов

    Внутренняя политика
    16 марта, 2026
    • 10:41
    Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    За отличие при исполнении служебных обязанностей глава государства наградил следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

    медалью "За Отчизну"

    Гусейнова Рамиля Ариф оглу – майора

    медалью "За военные заслуги"

    Мовлаева Самира Ягуб оглу – майора

    Аббасова Эльсевяра Мухаммед оглу – капитана

    Эльдарова Заура Савзихан оглу – капитана

    Гусейнова Эльчина Аллахверди оглу – капитана

    Фарзалиева Илькина Мирза оглу – лейтенанта

    Вагабзаде Шахина Идаят оглу – лейтенанта

    Адамова Хаяла Фикрет оглу – старшего сержанта

    Гаджизаде Сабухи Эльшан оглу – старшего сержанта

    Гахраманзаде Эльмана Гахраман оглу – старшего сержанта.

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib
    Servicemen of Azerbaijan's State Agency for Protection of Strategic Objects awarded
    Последние новости

    11:37

    В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку Superjet

    В регионе
    11:33

    Экс-замминистра Грузии приговорен к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    11:32

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:25

    В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинец

    Другие страны
    11:24

    ТЮРКПА: Референдум в Казахстане прошел на высоком уровне

    В регионе
    11:22

    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%

    Финансы
    11:18
    Фото

    В Ханкенди проходит новрузовская ярмарка "Из села в город"

    АПК
    11:17

    ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

    Другие страны
    11:14

    Эльнур Мамедов заявил о новом этапе энергетического сотрудничества в Каспийском регионе

    Энергетика
    Лента новостей