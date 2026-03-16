İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Futbol
    • 16 mart, 2026
    • 10:36
    Musa Qurbanlı Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hücumçunun yubileyi Misli Premyer Liqasının XXIV turuna təsadüf edib.

    O, "Zirə" ilə səfər görüşünün (3:1) 85-ci dəqiqəsində meydana daxil olub.

    Qurbanlı Premyer Liqada 2020/2021 mövsümündə debüt edib. Yalnız 2 klubda çıxış edən forvard bu matçlarda 42 qola imza atıb. O, "Qarabağ"da 91 (41 qol), "Zirə"də 9 (1 qol) oyun keçirib.

    Qeyd edək ki, Musa Qurbanlı turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 452-ci futbolçu olub.

    Musa Qurbanlı 100-cü oyun Misli Premyer Liqası Qarabağ PFK

    Son xəbərlər

    10:42

    Maliyyə
    10:41
    Foto

    ASK
    10:38

    Region
    10:36

    Futbol
    10:34

    Hadisə
    10:32

    Daxili siyasət
    10:27

    Futbol
    10:25
    Foto
    Video

    Hadisə
    10:20

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti